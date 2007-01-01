В Калужской области потеплеет

В пятницу, 5 июня, установится комфортная летняя погода. Будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 19 градусов, днём воздух прогреется до плюс 25 градусов. Ветер северный, очень слабый — порывы не превысят 1 метра в секунду, что создаст ощущение полного штиля.

Атмосферное давление повысится до 747 миллиметров ртутного столба.