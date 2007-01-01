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В Калужской области потеплеет

Дмитрий Ивьев
05.06, 05:50
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В пятницу, 5 июня, установится комфортная летняя погода. Будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 19 градусов, днём воздух прогреется до плюс 25 градусов. Ветер северный, очень слабый — порывы не превысят 1 метра в секунду, что создаст ощущение полного штиля.

Атмосферное давление повысится до 747 миллиметров ртутного столба.

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