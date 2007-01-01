В Калужской области прогнозируют дожди

В четверг, 4 июня, в Калужской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь.

Утром температура составит около плюс 19 градусов, днём воздух прогреется до плюс 23 градусов. Ветер юго-восточный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 745 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что такая погода типична для начала июня.