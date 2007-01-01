В Калужской области ожидается тёплая и сухая погода
В среду, 3 июня, потеплеет. Будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.
Утром температура составит около плюс 18 градусов, днём воздух прогреется до плюс 23 градусов — это заметное потепление по сравнению с началом недели.
Ветер южный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 746 миллиметров ртутного столба.
Погода будет благоприятной для отдыха на свежем воздухе, прогулок и работы на приусадебных участках.
Синоптики отмечают, что такая погода соответствует сезонной норме для начала июня.
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