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В Калужской области ожидается тёплая и сухая погода

Дмитрий Ивьев
03.06, 05:50
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В среду, 3 июня, потеплеет. Будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 18 градусов, днём воздух прогреется до плюс 23 градусов — это заметное потепление по сравнению с началом недели.

Ветер южный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 746 миллиметров ртутного столба.

Погода будет благоприятной для отдыха на свежем воздухе, прогулок и работы на приусадебных участках.

Синоптики отмечают, что такая погода соответствует сезонной норме для начала июня.

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