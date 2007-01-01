В Калужской области 2 июня ожидается летняя погода
В Калужской области 2 июня ожидается летняя погода

Дмитрий Ивьев
02.06, 05:50
Во вторник установится сухая погода. Будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 15 градусов, днём воздух прогреется до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 747 миллиметров ртутного столба, что близко к норме для региона.

Синоптики отмечают, что после прохладного конца мая температурный фон возвращается к комфортным летним значениям.

