Калуга встречает лето под шум дождя
Калуга встречает лето под шум дождя

Владимир Андреев
01.06, 06:00
Первый день лета-2026 в Калуге запомнится отнюдь не пляжной погодой.

Как сообщают синоптики, в понедельник, 1 июня, над городом воцарится влажный и ветреный циклон.

Утро начнётся с моросящего дождя и температуры около +13°, а днём станет ещё неуютнее: воздух прогреется лишь до +15°, но из-за сильного юго-западного ветра с порывами до 10–12 м/с по ощущениям будет не выше +11°.

Небо затянут плотные тучи, и почти весь день будет идти дождь, местами переходящий в грозу. К вечеру осадки ослабеют, но станет ещё холоднее — около +12°, а ночью столбики термометров и вовсе упадут до +8°.

Атмосферное давление окажется низким, а влажность — очень высокой, так что метеозависимым людям стоит поберечься.

Впрочем, грустить не о чем: непогода задержится ненадолго, и уже со вторника в Калугу вернётся долгожданное тепло.

