Главная Новости Погода Какой будет погода в последний день весны
Какой будет погода в последний день весны

Дмитрий Ивьев
31.05, 05:50
В воскресенье, 31 мая, в Калужской области будет облачно с прояснениями, местами пройдёт кратковременный дождь.

Утром температура составит около плюс 10 градусов, днём воздух прогреется до плюс 16 градусов — это небольшое потепление по сравнению с предыдущими днями. Ветер северный, слабый — порывы не превысят 2 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 740 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что такая погода соответствует переходному периоду между весной и летом: тёплый воздух сочетается с прохождением слабых атмосферных фронтов.

Уже в начале июня прогнозируется возвращение более стабильной и тёплой летней погоды.

