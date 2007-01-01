В Калуге станет ещё холоднее

В четверг, 28 мая, в Калужской области сохранится прохладная и неустойчивая погода. Будет облачно с прояснениями, местами пройдёт дождь.

Утром температура составит около плюс 7 градусов, днём воздух прогреется лишь до плюс 11 градусов. К вечеру столбики термометров покажут около плюс 9 градусов, а в ночь на пятницу, 29 мая, похолодает до плюс 5 градусов.

Ветер северо-западный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 735 миллиметров ртутного столба.