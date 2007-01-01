В Калужской области 27 мая ожидается дождливая погода
В Калужской области 27 мая ожидается дождливая погода

Дмитрий Ивьев
27.05, 05:50
В среду сохранится неустойчивая и прохладная погода. Будет облачно с прояснениями, местами пройдёт дождь.

Утром температура составит около плюс 12 градусов, днём воздух прогреется лишь до плюс 13 градусов. К вечеру начнётся похолодание — столбики термометров опустятся до плюс 8 градусов, а в ночь на четверг, 28 мая, температура может снизиться до плюс 4 градусов.

Ветер западный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится до 731 миллиметра ртутного столба, что является одним из самых низких значений в мае.

