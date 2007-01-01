В Калужской области ожидается похолодание

Во вторник, 26 мая, в Калужской области снизится температура. Будет облачно с прояснениями, местами пройдёт дождь.

Утром температура составит около плюс 12 градусов, днём воздух прогреется лишь до плюс 15 градусов — это значительно прохладнее, чем в предыдущие дни. Ветер северо-западный усилится: порывы достигнут 7 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба.

Из-за сильного ветра и низких для конца мая температур день будет ощущаться свежим и даже прохладным.