После недельной жары в Калужской области похолодает

В понедельник, 25 мая, погода в Калужской области резко поменяется.

Вместо аномального тепла придут дожди и похолодание. Сегодняшний день станет пасмурным и сырым.

Синоптики прогнозируют, что утром воздух прогреется до +15 градусов, днём — до +19, а к вечеру столбики термометров упадут до +11. Осадки ожидаются в течение всего дня.

Северо-западный ветер скоростью 3–9 метров в секунду, тепла не прибавит.

Давление упадет с 743 до 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха — 48–72 %.

УФ-индекс — 4 балла, геомагнитная обстановка спокойная — 2 балла.

В последующие дни будет только холоднее. Метеорологи не исключают даже снег. Так что доставайте тёплые вещи, зонты и непромокаемую обувь.