На калужскую область надвигается грозовой фронт
В Калужской области вечером 24 мая ожидается ухудшение погоды.
Региональное МЧС выпустило предупреждение со ссылкой на местных синоптиков.
В ближайший час и до 3:00 25 мая, местами по области ожидаются кратковременный дождь и гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Спасатели советуют быть осторожными. Если вы на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных щитов. Хозяйственное имущество с балконов лучше убрать в дом или подвал.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь