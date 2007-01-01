На калужскую область надвигается грозовой фронт

В Калужской области вечером 24 мая ожидается ухудшение погоды.

Региональное МЧС выпустило предупреждение со ссылкой на местных синоптиков.

В ближайший час и до 3:00 25 мая, местами по области ожидаются кратковременный дождь и гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Спасатели советуют быть осторожными. Если вы на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных щитов. Хозяйственное имущество с балконов лучше убрать в дом или подвал.