Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Облачную погоду прогнозируют в Калуге
Новость дня Погода

Облачную погоду прогнозируют в Калуге

Дмитрий Ивьев
24.05, 05:50
0 500
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В воскресенье, 24 мая, в Калужской области установится умеренно тёплая и переменчивая погода. Будет облачно с прояснениями, местами пройдёт кратковременный дождь.

Утром температура составит около плюс 18 градусов, днём воздух прогреется до плюс 23 градусов.

Ветер западный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 746 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что такая погода соответствует сезонной норме для последней декады мая.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpSL2p2Um0wS3hYYzc4NjZoTGp0d0E9PSIsInZhbHVlIjoiMUJMaW1KODRKZExDT2lTdTdqUER6czdVRjBaMy9nM21DbEFqdW0wVWZoU2cyd3dXajgwa0JwUlZrVlJwNFFpUDdCQXlLeVB5ZHczZjZNdE5wUHgya011dkF2Ynp3QTBwc2tXRnozaU1YYkdWMlROQzN1NDRYOEx4K1REbjhiNXBXQTl6cTdGbG4yTHVrbUNuSzNFQUh2MmFVdm9HWUhaNlV1dGttR2dUbHltekZjalBDbk8yMDlCdjh5TjhtV2dqYVpsSnliUHhNTVBnQnRmMjY1MXArRDlCZHNDdUJidVJFR3dLNWlJUHFuNjFWYVBGRVFKRE1sbWRSVmdYZmdpVzZoOHYzZXk4YjAxSnI3T2pmWWxEVUNuZDZOTXJKYUYvY0Z0cWNrdUJVeW93dmx5L0MyOGtOT3pIekRtUGNvS1FGOXVMVjU3OFZldkRmU1NNVGFXT1VGQkxzSFBzbTJCV1c2MEJ1SlMxOUx6NXV4K25KTjlvMDJvMkxmZjJ6YlhmWWpaa3VINkdNRUVqL0ZocmZjUUdaMjgwMytTNE1lSEFWTDBDTHRtNXZhQjNLYlZJcE9xaHZOVWU2V29ESVg2USIsIm1hYyI6ImJmYjg3YmZkZjQ3MjRkOGQyNTc1YWU1YjYyZDJiN2M1NzQ4YTk5YmUwYzNkYmFkMmIwYjA5NDliNzk2OTc5NWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdpNXJKcEdIdnJvVGVOUTFZSjY4UEE9PSIsInZhbHVlIjoia1ZFWDNOeXRvWVNEdVhoZCt4NUw4ZnZwemVHQnh0RzliUUh5RVBTY2x4WHp0K01GK1FlQkpMRWRZVDVKY0xraENDWUkwbFVDRFp1WG0wL0lHMEhHcmpiYjdLc1RXSXAxd3ZHcEM3eUVKSTQ0d1pObVBRMXBSb2lVQ3RiRzZXb0VZZlM3WFF6bEg0R3BZVXRJeUFmVzZJTkNCTkNtU2RPZE1EYnkzTnY0VGMwVTZhL1l5RTREZVZTcGl2OXI3ZnZqK29ZeTVZQ0pwNmU3RDZFRGJHR0ZyYzRkMTNkVWltdjErSE83Y1pnSUJ4RHd6L3lBU2g2Ny9Dc3M3NHJGdSt1eHhPampzckR5dW43dFpmSkFiVW9MUlpCaFZPRlR1bDE2UzJqS1FUQTBJdVY3am1SUnpiK3JPcnpPa3E1MGNLWmpHc2VvTTVUTjkzaEtEQjhYZGdjd0IrbDRCbEkxUEVGRThsUTV4b0NVWVFEVStoYTh5WlY2K1JnWmxnbnRaTzNzMm5ETThNbWlSdFV2cXdNcitIMHBaYTR0T0lCZHFWMHhIdzNsNWI0WDFIa1pOUWtYbkdhWVI2TjZzMmhrNlVXOUdmZEt1K3dEczUrb2hCZkZVSmplWFk2VThDYXE0ZmI1WHlOaDcvRWR4Tng5M2krZEZHeHVDdVpyb1dPaWZqbHVZcDlKNlpXRjE1OFZRM0R0YWNNMG02Wlh0ZG95cjZBQmFHOVlJMnowMUhKdVBwVSszVjE1SUM1MFNzcGFVN2pMMFFYM3Y0SGE4aEwwYU41dDI0MGh2dFVpVDIxeWl4R202L1QwdElmdkJIbjgzM011Z1E5K1VyRkpQeC9UMnB2TyIsIm1hYyI6ImNhMzM2ZTAxYTA5Zjg4NjczZTM5OGMxZDNhNDM3MDJlODU2MDE0ZDkxNWIzNWE1NzFhY2U2YjJiOTBiZjFkYWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+