Последний день жары ждёт Калугу

Дмитрий Ивьев
22.05, 05:50
В пятницу, 22 мая, в Калужской области сохранится аномально тёплая погода. Будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь.

Утром температура составит около плюс 24 градусов, днём воздух вновь прогреется до плюс 30 градусов — продолжая серию рекордно жарких дней. Ветер сменит направление на южное, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным — 748 миллиметров ртутного столба.

Несмотря на возможные осадки, дождь не принесёт существенного похолодания и не ослабит жару.

А вот на выходных ветер сменит направление на северо-западное. Дневная температура воздуха снизится до +22 градусов.

