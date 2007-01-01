Жаркая погода ждёт Калугу

В четверг, 21 мая, в Калужской области сохранится аномально тёплая погода. Днём будет ясно, вечером местами возможен слабый кратковременный дождь.

Утром температура составит около плюс 24 градусов, днём воздух прогреется до плюс 30 градусов — продолжая серию рекордно жарких дней. Ветер восточный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 748 миллиметров ртутного столба.

Днём погода останется сухой и солнечной, что потребует соблюдения мер предосторожности: рекомендуется пить больше воды, избегать пребывания на открытом солнце в часы пик (с 12 до 16 часов), использовать головные уборы и солнцезащитные средства. Особенно внимательными следует быть пожилым людям, детям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.