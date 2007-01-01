Аномальная жара сохранится в Калужской области

В среду, 20 мая, в Калужской области вновь будет летняя погода. Будет ясно, осадков не прогнозируется.

Утром температура уже составит около плюс 23 градусов, а днём воздух прогреется до плюс 31 градуса. Ветер восточный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 746 миллиметров ртутного столба.

Такая экстремальная жара требует повышенного внимания к здоровью: жителям рекомендуется пить больше воды, избегать пребывания на открытом солнце в полуденные часы, использовать головные уборы, солнцезащитные очки и кремы с высоким SPF. Особенно осторожными следует быть пожилым людям, детям и лицам с хроническими заболеваниями.