В Калугу пришла 30-градусная жара

Во вторник, 19 мая, в Калужской области установится экстремально тёплая погода. Будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Утром температура уже составит около плюс 22 градусов, а днём воздух прогреется до плюс 30 градусов — это значительно выше климатической нормы для середины мая и может стать одним из самых жарких дней месяца за последние годы.

Ветер восточный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 745 миллиметров ртутного столба.

Такая жара требует особой осторожности: жителям рекомендуется пить больше воды, избегать пребывания на открытом солнце в часы максимальной активности (с 12 до 16 часов), использовать головные уборы, солнцезащитные очки и кремы. Особенно внимательными следует быть пожилым людям, детям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.