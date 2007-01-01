В Калужской области ожидается тёплая погода, но с дождём
В воскресенье, 17 мая, в Калужской области будет облачно. Местами пройдёт кратковременный дождь.
Утром температура составит около плюс 17 градусов, днём воздух прогреется до плюс 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 743 миллиметров ртутного столба.
Дождь, если он пройдёт, будет непродолжительным, отмечают синоптики.
