В Калужской области ожидается тёплая погода, но с дождём

В воскресенье, 17 мая, в Калужской области будет облачно. Местами пройдёт кратковременный дождь.

Утром температура составит около плюс 17 градусов, днём воздух прогреется до плюс 23 градусов. Ветер северо-восточный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 743 миллиметров ртутного столба.

Дождь, если он пройдёт, будет непродолжительным, отмечают синоптики.