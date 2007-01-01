Выходные начнутся с тёплой погоды

В субботу, 16 мая, в Калужской области установится устойчивая и приятная весенняя погода. Будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 14 градусов, днём воздух прогреется до плюс 20 градусов. Ветер западный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 742 миллиметров ртутного столба, что близко к норме для региона.

Синоптики отмечают, что такая погода соответствует сезонной норме для середины мая.