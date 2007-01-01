Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Дожди прогнозируют в Калужской области
Новость дня Погода

Дожди прогнозируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
15.05, 05:50
0 547
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 15 мая, будет облачно с прояснениями. Дождь возможен в течение всего дня — от кратковременных до умеренных осадков.

Утром температура составит около плюс 17 градусов, днём воздух прогреется лишь до плюс 20 градусов — немного прохладнее, чем накануне. Ветер южный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне 735 миллиметров ртутного столба.

Из-за продолжительных осадков дороги станут мокрыми, а видимость может временно ухудшиться. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность, снижать скорость и увеличивать дистанцию до других транспортных средств. Пешеходам стоит взять с собой зонт и надеть непромокаемую обувь.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IksvNWtEY0JESnMza2h4UmJxMGRzdFE9PSIsInZhbHVlIjoicHN6RFdIK29PQUtoeWlmNCsvelVxRkZzVDFCRkR6SEpCMEJ1ZjEwd0hKeVlHUHU3ZDk3d2QzWmNIbmNGdUNpRlBtYnQ2MDk0czZwbUxCbDh6T0RjeFNxd1BxOTVjOHZRRDg3T0NHSHpsY0JlcFBkM0JHdS92c1hnUjZLNmJmRk9LbHczUUNTem1TK3ptM25CMURFWklNTm5DQWY2b1ovU0NjR2l4Vmd6RUlPN2N2T3ZObE8zdlRqeVBTaHFGQ2RtTk5GTnpJZ1p3S2JvZjlPRlBnby9TRG5pY1RTdGcxK2ZvNnZmeWxHNGJWNHlDaHo4L0dTTFBuZml3V1VHYU5kU0hwUXAyYkpGU2hiR2JFOHMzZjhBVGtreUJ4MlB3WTJNVVBIbk5xeDgwQ1RhVnNBekJXc0ZWM1NoVzh1WTN1Z1ljYXMwQ0lIa1piOW81eEVhWmd0RTBmejE3WWJtaUEwZUd4cWxXSVVrQUhzTUZaVzVQWEx4ZFExakx3VXAyTXhtdm1ER0hhVFhQZENDY3Bma1hjMHpGWmN5dUJUQ05obHFkYjk5dlVSVnhHR0RtYi9oSWJMVTN4Z1pSUXhMWHkzSSIsIm1hYyI6ImM1ZGNjYWNkNmY0YmFjOWZlZTk3YzY0MTZhMzg5YzYyMzY4MDA2MzM0NjQ5NDRhZTYwY2VhYWY3ZDMxZTY3OWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IncxRFJXajNCMjdQalF0R2NVRGlIcWc9PSIsInZhbHVlIjoiQ2drTHU2TDJUVmtvcjI1aG9xaVNTTjZFdnpqaGwwUmJDNjU4TmtuQ3NHOEVHeUs2a2FKTWZYenQ4S1dPeUlwOWloM3BLSlhLY21aU2NWckxPRDNzRFlDdWJBN1B0blVtNmk4b3hYQmRGOHBMRlNBbVF0M2xZdktuQTR2eGorT1gzOXdwWVordnh1bW90WTdXQWRQa2tXZXF6czhrSmVaeTBBUGFCNGUzV3ZDUkdBWFlTMWRONWdBMU1sVldOcFVUUnUxcHI3N0tTLytFRlp6d2lBY25NT3ljYm1CQXBXVWV3WWg2emNDZjc2VmFEZkhiR1o2cUQyczhCdlcrdWNpYk4vVU1ScCs5TWp1eUxrZlF1UDRnWVNTUDExU0s5Y3hHazhNNWlyUlp2ZXI2Y25uWk1YSVZLZk9tRDV4Uko4TWtjZEU3RDNuUW43bHIxNVVnREZuWFVPVEMwU0c0dFlhdHovaWd1MWRoek9pSnU4dzk2anZWZ0hMcitxZEpBQkNkSnRoYVlvN3R6MXdmU3lXT21lclFvMjNXRG12UXU5WFJSb3RZQjMzYmhaSXhSSVZxTkxXTmo4b0s1bm1vR3MyV2tsdmM2M2MxNW9xaUJrYzFvOHpOMHoxQjF2N0cwM1F0Y29CaWxPMmNGTC9aWjByUXpmNUNYT0dKWnpTZkdsMVMzYnZ5bDZGSTMwcUV4bkFxWDdMUzhNU3VqY2xQMEkyY20xaGJXaUgxd1pEWHQ4bVhOcDFtUHFTYmdFdTdRSldjdEhnTnRwejluVHNwczVhSkNXbitXa3BpZUZnT1dGZzhxd2JPYklGUUZsVW0wREJwTW51UE1CSG1paVAvN2xVMCIsIm1hYyI6IjQ1NGZlYTk1N2EwN2JhZmU1ZjBjYTUyMTY5NTkyYTkyNTQ2OWI2ODEyNmYwNmQzNGYzZGNjMGU4MTgwYWJiOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+