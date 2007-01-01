Дожди прогнозируют в Калужской области

В пятницу, 15 мая, будет облачно с прояснениями. Дождь возможен в течение всего дня — от кратковременных до умеренных осадков.

Утром температура составит около плюс 17 градусов, днём воздух прогреется лишь до плюс 20 градусов — немного прохладнее, чем накануне. Ветер южный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне 735 миллиметров ртутного столба.

Из-за продолжительных осадков дороги станут мокрыми, а видимость может временно ухудшиться. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность, снижать скорость и увеличивать дистанцию до других транспортных средств. Пешеходам стоит взять с собой зонт и надеть непромокаемую обувь.