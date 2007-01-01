Тёплую погоду прогнозируют в Калуге

В четверг, 14 мая, в Калужской области сохранится комфортная весенняя погода. Будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 17 градусов, днём воздух прогреется до плюс 22 градусов. Ветер восточный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление останется пониженным — 735 миллиметров ртутного столба.

Погода будет благоприятной для прогулок, отдыха на свежем воздухе и работ на приусадебных участках. Дороги останутся сухими, видимость хорошей — условия комфортны как для водителей, так и для пешеходов.