В Калуге потеплеет

В среду, 13 мая, в Калужской области установится комфортная весенняя погода. Будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 16 градусов, днём воздух прогреется до плюс 23 градусов. Ветер южный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится до 735 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы для региона.