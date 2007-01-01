Калужан предупредили о высокой пожарной опасности

Об этом в понедельник, 11 мая, сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

По данным Калужского ЦГМС - Филиала ФГБУ "Центральный УГМС в период с 11 по 13 мая местами по Калужской области сохранится высокая пожарная опасность (4 класс).

Горожанам рекомендуют не разводить костры в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорогах.