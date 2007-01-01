Готовимся к похолоданию
В Калужской области сегодня завтра будет пасмурно и влажно.
Ожидаются осадки в виде дождя, местами ливневого характера, ночью небольшой дождь.
Станет холоднее: днём воздух прогреется максимум до +10…+12 градусов, ночью похолодает до +4…+9.
Ветер подует с востока, слабый и умеренный. Атмосферное давление останется высоким — примерно 763 мм ртутного столба.
