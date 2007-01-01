Главная Новости Погода На смену июльской жаре в Калугу пришли «черемуховые холода»
На смену июльской жаре в Калугу пришли «черемуховые холода»

Владимир Андреев
10.05, 06:00
После того как 7 мая воздух прогрелся почти до +29 градусов, побив климатические рекорды 1967 года, погода резко сменила курс.

По данным синоптиков, 10 мая калужанам стоит планировать день с зонтами и в теплых куртках. Обещают облачную и сырую погоду. Ночью столбики термометров опустятся до +6…+9 градусов. Днем будет не теплее +10…+12°С, а из-за сильного порывистого ветра и дождя на улице будет казаться еще холоднее.

Похолодание, которое в народе называют «черемуховыми холодами», по словам заслуженного метеоролога России Татьяны Инкиной, является обычным делом для мая. Выходные пройдут под аккомпанемент дождя, который, по прогнозам, будет идти с перерывами.

Однако отчаиваться рано. Настоящее майское тепло не за горами: уже с 12 мая воздух начнет прогреваться до комфортных +18…+23 градусов.

