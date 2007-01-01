Какой будет погода в Калуге на День Победы
Какой будет погода в Калуге на День Победы

Дмитрий Ивьев
09.05, 05:50
В субботу, 9 мая, в Калужской области сохранится неустойчивая погода. Будет облачно, пройдёт дождь.

Температура в течение дня будет держаться на уровне около плюс 11 градусов — значительно прохладнее, чем в начале недели. Ветер сменит направление на восточное и усилится: порывы достигнут 6 метров в секунду.

Атмосферное давление продолжит расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.

Из-за дождя и ветра погода будет ощущаться свежей и даже прохладной для начала мая. Дороги станут мокрыми, а видимость может временно ухудшиться — водителям рекомендуется соблюдать осторожность и снижать скорость. Пешеходам стоит использовать зонт и одежду, защищающую от влаги и ветра.

