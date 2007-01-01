В Калужской области резко похолодает

В пятницу, 8 мая, погода кардинально изменится после нескольких дней аномальной жары. Будет облачно, пройдёт дождь.

Утром и днём температура составит около плюс 18 градусов - это почти на 10 градусов ниже, чем накануне. К вечеру начнётся заметное похолодание: столбики термометров опустятся до плюс 10 градусов. Ветер сменит направление на северное, порывы достигнут 5 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

На длинных выходных синоптики также обещают прохладную погоду и дожди.