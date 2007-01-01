В Калужской области ожидается рекордная жара

В четверг, 7 мая, в Калужской области установится ясная и тёплая погода. Осадков не прогнозируется.

Уже утром температура составит около плюс 20 градусов, а днём воздух прогреется до плюс 29 градусов — это может стать одним из самых высоких показателей для начала мая за всю историю метеонаблюдений в регионе.

Юго-западный ветер усилится — порывы достигнут 6 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 742 миллиметров ртутного столба.