Жаркую погоду прогнозируют в Калужской области

Во вторник, 5 мая, в Калужской области установится ясная и тёплая погода. Осадков не прогнозируется.

Уже утром температура составит около плюс 19 градусов, а днём воздух прогреется до плюс 26 градусов.

Ветер юго-западный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне 741 миллиметра ртутного столба.

Из-за высоких температур калужанам рекомендуется соблюдать меры предосторожности: пить больше воды, избегать длительного пребывания под открытым солнцем в полуденные часы и использовать головные уборы.