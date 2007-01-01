Тёплую погоду с дождём прогнозируют в Калужской области
В пятницу, 17 апреля, в Калужской области будет облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь.
Утром температура составит около плюс 10 градусов, днём воздух прогреется до плюс 13 градусов.
Ветер юго-западный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 743 миллиметров ртутного столба.
Синоптики отмечают, что такая погода типична для середины апреля: тёплый воздух сочетается с прохождением атмосферных фронтов, приносящих кратковременные осадки.
