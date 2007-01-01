Тёплую погоду с дождём прогнозируют в Калужской области
Погода

Тёплую погоду с дождём прогнозируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
17.04, 05:50
В пятницу, 17 апреля, в Калужской области будет облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь.

Утром температура составит около плюс 10 градусов, днём воздух прогреется до плюс 13 градусов.

Ветер юго-западный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 743 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что такая погода типична для середины апреля: тёплый воздух сочетается с прохождением атмосферных фронтов, приносящих кратковременные осадки.

Новости по тегу
погода
eyJpdiI6IndGR1NadUVMNUpmbFJaQnVHajEvSmc9PSIsInZhbHVlIjoiREp2Yk9KWWxPeFJYeWlsMnlNaE15QmxVWHBHaWh0cjdUNEhkaENzV2N6bFAxazhmV3pJRDVkcmRORmgxV3V0amR4N2g0VHJzcGpkRTNiQkhVMG8yTTFzVDhTWHFKeXNqamRDMk5SZFpiRUlLenFMUEJHejR0TCswOVlqUGZUZGhyNWI0T0UycVQ3OE50bC9EblltS1hROVZBV2ZsQU9CNHF4L3I5Nm1rTGZDZ0pOMVplODM3eVkzMlRHT2pJdzI4MWtHczRwNElBK1dEalB0czZrOWMyc2RSRlY4clBMeFRzQjRUTmNpd2hFWUF1M2NSbnN0M1JuVTJPcHRjeVJXWlZkQzVraU9yaWdmUzFQK3RLcmgxN1MyR3FyOS9mVHNtUjVId09GVEFQOFhZZ21GbDZmaUpuRkZacjg5Z2JXRUh1V0NWWjJUenVFOW9rYzluWXJXSEhkNVdRSUsxWVJwMnhCRXdBU1QwWGMrbTgrUjRCaTlxSmlvSUpOZUhOV01CVStXaTZ1bWJQTUNYOFRuMW1ScUFsNGdxNzVvV3lYcXc1czg0NEpYS1k0TUYra2ZMckFVSnAxUGtTOVFFV0h2ZSIsIm1hYyI6IjBiMTA1M2RjZTkzNTFmODc4NTVjZGYyYzI3NTEwMDEzZDhjZTQ5MDU0ZTZlMDY4YjZjNGU3ZDBlNWViMGEwYWYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjdwUFBhN1B2cmZIWGVyLy92VUl1Ymc9PSIsInZhbHVlIjoiRlpNMldPbWJoVDRDRlBndXJlV280N0dBbTh4LzRaMjRyNStOeERYVXJ1R25WdStQaXQ2OXUrWVZRaUlRbnJTT3JMYjBseGc5ekxMUE90dFVqUThkSS9DaUlHUWs5WnNJSy9USjlXWlJCdFg2Qmx4SitIN09qUUQyYVZ2K2w5cXNGV2dVdVdlTTBaL0ZZQlVSazB2ZXJMRzZ5TklINzlPVytUNHlRQjhlU2ZXL2E5UVNSMWh3VWRYZFBpd1JLa3djTmNsRFl2anRJdlB3ZVVMeERDVDRQVXJoMUR6ald2aEY5NFNXUjJna1k5WGxGWGZtTjFvLzZneUZuUFgrYmgzTzRMMlRIeFpKblRrTHNZS1pyL3hGbEpaaTUwU0lpZkV6Rjd0T1htYXNZMlBtSngyQ05UcE5RMzBMQ1VGc21NRkVUWUkwTjBJcyt5MUNxZmhWY1N3dkliTitmT3gzR2FFbzVSbjZ3QTJEOWNieFVYY0k0bmt0cGFVc2tOZVJsNWhtaGxBWGlia3F1SHhVT2ZBMjAyYlRUazVvMVJEWVZFK21FTHFvMjVEdWJ0YXdYZ3ZCZUkzNzhlYTVaWVhlU1ZPdmV0RDUxZmVTWGR6SVo3UXovQm1UeE5BZlVHWXQwdXp6c3BnbVUvVCtnV0VHM2dYM1QxRWlLUTVxWjNsL0lTcVE0UlNtbVovNE1qQmxZdEpYTTFURG9jbHFOM2lZaUpVbU84emhpYXYxNUtQNU16aFVsbnVnb25RT3AzVlY0Ymxob2VudTh2Z1lUYkpHQUQ3cCtkWXR1VjBIaXNTVDFZMm90US9YWGhWWG0xZjk1ZCtJNysyNE1Lc2tHbUtkYlU0dyIsIm1hYyI6IjQzMWJlYWJkZmI5OTRkOWQ5NDk3ZTliOTdmZWVhZmFmOGEzNjQ5ODBkZmJjMjRlMzIxNTllZDIwZjc3M2ZkMDgiLCJ0YWciOiIifQ==
