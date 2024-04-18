Шторм ожидается в Калужской области

Наш регион попадет в зону ненастной погоды 18-19 апреля вместе с Брянской, Московской, Орловской и Тульской областями, сообщают метеорологи.

- Синоптики прогнозируют сильнейший ветер до 25 м/с, который будет гнуть деревья, срывать кровлю крыш и рекламные конструкции, - говорится в предупреждении.

В Калуге рано утром в пятницу ожидается ливень.