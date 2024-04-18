Дожди прогнозируют в Калужской области

На выходных должно потеплеть до +14.

В четверг, 18 апреля, в нашем регионе будет прохладно.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!