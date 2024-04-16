В Калуге воздух прогреется до +14

Дождь возможен в ночь на среду. При осадках температура воздуха снизится до +8.

Во вторник, 16 апреля, в нашей области немного потеплеет.

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