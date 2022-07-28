Волейболисты из Обнинска выиграли Спартакиаду учащихся России

В Вологде завершились соревнования по пляжному волейболу XI летней Спартакиады учащихся России.

За сборную Калужской области выступали четыре игрока клуба «Обнинск».

Екатерина Шевцова и Маргарита Григорьева уверенно прошли весь турнирный путь и в финале добились победы над командой из Краснодарского края.

Обнинские волейболисты Тимофей Аверинский и Дмитрий Цветков уступили в полуфинале. В матче за третье место наши спортсмены победили команду из Алтайского края и завоевали бронзовые медали.

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