Волейболисты из Обнинска выиграли домашнее первенство ЦФО

В Обнинске на базе СШОР Александра Савина завершилось первенстве ЦФО среди девушек и юношей 2004-2005 годов рождения.

Хозяева турнира завоевали больше всех наград. Обнинские спортсмены в итоге выиграли 4 комплекта медалей из шести.

Лучшими среди девушек стали Екатерина Шевцова и Анастасия Коваленко. Бронзовые медали завоевали Маргарита Григорьева и Дарья Гордеева.

У юношей сильнейшей стала обнинская пара Дмитрий Цветков – Кирилл Ельников. Второе место заняли также воспитанники СШОР Александра Савина Егор Матвеев и Степан Филатов.

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