Волейболистки из Обнинска успешно стартовали в чемпионате России

Прошли стартовые матчи Первой лиги чемпионата страны по волейболу среди женских команд. В этом турнире Калужскую область представляет клуб «Обнинск».

Наши девушки на домашней площадке сыграли три матча и во всех поединках добились побед. Волейболистки из Обнинска переиграли клуб «Сахалин», команды из Череповца и Новомосковска.

Во втором туре чемпионата России «Обнинск» сыграет в Вологодской области.

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