Волейбольный клуб «Обнинск» начнет сезон 16 октября

Единственная мужская профессиональная волейбольная команда из Калужской области проведет дебютные матчи в чемпионате России.

Впервые за несколько лет наш регион будет представлен в Высшей лиге «Б».

За медали турнира будут бороться 10 клубов. «Обнинск» сыграет с командами из Воронежа, Ижевска, Грозного, Махачкалы, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Майкопа, Краснодарского края и Тюменской области.

В первом туре обнинские волейболисты сыграют в Воронеже. Соперниками клуба из Калужской области станет местный «Кристалл-Чекизово». Поединки состоятся 16 и 17 октября.

Во втором туре «Обнинск» примет в Калуге клубы из Ижевска и Тюменской области. Встречи пройдут с 4 по 7 ноября.

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