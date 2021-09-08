В Калуге любители футбола организовали альтернативную Лигу чемпионов

Участники любительской Калужской футбольной лиги проведут альтернативную Лигу чемпионов. Сейчас идет набор участников, а старт соревнований запланирован на 25 сентября, сообщили организаторы.

Настоящая Лига чемпионов, напомним, начнется 14 сентября. Россию в этом турнире представит «Зенит» из Санкт-Петербурга.

А в Калуге одним из условий участия в любительском турнире станет название команды. Нужно использовать наименование одного из клубов, который участвует в настоящей лиге.

Планируется, что в турнире будут участвовать 16 команд. Игры пройдут на поле у школы №14 по улице Московской, 79.