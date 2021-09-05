Калужанка выиграла чемпионат России по SUP-серфингу

Во Владивостоке подошел к концу чемпионат страны по SUP-серфингу.

Сапсерфинг — это водный вид спорта, в котором спортсмен, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом. Кататься на сапе можно не только на волнах, но и на спокойной речке.

Калужанка Алёна Суркова стала абсолютной чемпионкой России по SUP-серфингу.

Наша спортсменка показала лучший результат в спринте, технической гонке и марафоне.