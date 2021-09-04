Обнинские волейболистки побеждают на первенстве Европы

Чемпионат континента по пляжному волейболу среди спортсменов до 18 лет проходит в Любляне. В женском турнире сборную России в столице Словении представляют Елизавета Губина и Екатерина Шевцова. Волейболистки клуба «Обнинск» победно прошли групповой этап. Россиянки переиграли в двух партиях команды Словакии, Эстонии и Израиля.

Волейболистки клуба «Обнинск» с первого места вышли в плей-офф и пробились сразу в 1/8 финала. На этой стадии турнира Елизавета Губина и Екатерина Шевцова сыграют со спортсменками из Дании или Испании.