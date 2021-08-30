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Волейболисты из Обнинска начали подготовку к сезону

Николай Егоров
Опубликовано: 30.08.2021 20:07 0 137
Волейболисты из Обнинска начали подготовку к сезону

Мужская команда волейбольного клуба «Обнинск» стартует в новом сезоне в Высшей лиге «Б» чемпионата России. Пока идет комплектование состава. Спортсмены из наукограда уже провели первые контрольные матчи.

«Обнинск» на домашней площадке сыграл с клубом «Волжанин» из Костромы. Соперники в новом сезоне выступят в более сильном турнире – Высшей лиге «А». Несмотря на это, в первом поединке обнинские волейболисты добились победы – 3:1. Во втором матче «Волжанин» взял реванш с таким же счетом.

- Наши волейболисты сыграли неплохо. В первом матче добились победы. Во второй игре уже было сложнее. В том числе и физически, - сказал главный тренер «Обнинска» Сергей Киндинов. – Мы совсем недавно начали тренироваться в зале. Сейчас ищем следующего спарринг-партнера. На следующей неделе планируем сыграть с еще одной командой из Высшей лиги «А».

Напомним, ранее сообщалось, что клуб «Обнинск» будет проводить домашние матчи в новом Дворце спорта в Калуге.

Николай Егоров
Опубликовано: 30.08.2021 20:07 0 137
Тэги: спорт волейбол обнинск дворец спорта центральный
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