Обнинские волейболисты выиграли «бронзу» Кубка России

В Анапе проходит заключительный день Кубка страны по пляжному волейболу. В турнире приняли участие лучшие российские команды. За медали даже боролись участники Олимпиады в Токио и серебряные призеры Игр в Японии.

В мужском турнире успешно выступили спортсмены клуба «Обнинск». Артем Ярзуткин и Дмитрий Веретюк добрались до полуфинала, а в итоге завоевали бронзовые медали.

В матче за третье место обнинские волейболисты в двух партиях переиграли представителей московского «Динамо».