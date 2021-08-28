Обнинские волейболисты выиграли «бронзу» Кубка России
В Анапе проходит заключительный день Кубка страны по пляжному волейболу. В турнире приняли участие лучшие российские команды. За медали даже боролись участники Олимпиады в Токио и серебряные призеры Игр в Японии.
В мужском турнире успешно выступили спортсмены клуба «Обнинск». Артем Ярзуткин и Дмитрий Веретюк добрались до полуфинала, а в итоге завоевали бронзовые медали.
В матче за третье место обнинские волейболисты в двух партиях переиграли представителей московского «Динамо».
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