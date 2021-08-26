Обнинские волейболисты победно стартовали в Кубке России

Заключительные соревнования по пляжному волейболу начались в Анапе. В компании лучших команд страны выступают три пары из Калужской области.

В мужском турнире две победы на старте группового этапа одержали Артем Ярзуткин и Дмитрий Веретюк. Волейболисты клуба «Обнинск» переиграли команды из Кемерово и Сургута.

Также успешно выступают волейболистки из наукограда. Арина Ряжнова, которая накануне отпраздновала 18-летие, и Анастасия Коваленко победили пары из Краснодара и Санкт-Петербурга.

Елизавета Губина и Екатерина Шевцова оказались сильнее волейболисток из Липецка.