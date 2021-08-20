Обнинские волейболисты стартовали в финале чемпионата России

В Анапе 20 августа стартовал финал национального чемпионата по пляжному волейболу. На площадки вышли ведущие спортсмены России, в том числе и участники Олимпийских игр в Токио.

В мужском турнире двух побед на групповом этапе добились игроки волейбольного клуба «Обнинск» Артем Ярзуткин и Дмитрий Веретюк. Наши игроки оказались сильнее команд из Нижнего Новгорода и Ленинградской области.

Также с победы начали свое выступление Арина Ряжнова и Елизавета Губина. Спортсменки клуба «Обнинск» разгромили соперниц из Тулы.