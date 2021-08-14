Обнинские спортсменки выиграли первенство России

В Анапе завершилось первенство страны по пляжному волейболу. В турнире принимали участие спортсмены до 17 лет.

Золотые медали в Анапе выиграли волейболистки клуба «Обнинск» Екатерина Шевцова и Маргарита Григорьева. Наши спортсменки добились победы во всех шести матчах. Обнинские волейболистки переиграли команды из Санкт-Петербурга, Ярославской и Свердловской областей и Краснодарского края.

