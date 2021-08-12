Шапша встретился с калужскими олимпийцами

В четверг, 12 августа, в Калуге губернатор области Владислав Шапша встретился с Михаилом Вековищевым и Анастасией Фесиковой - пловцами, представлявшими наш регион на Олимпиаде в Токио.

- Мы с особым волнением следили за их выступлениями на летних Олимпийских играх в Токио! – отметил Шапша. - Пловцы Анастасия Фесикова и Михаил Вековищев, гребец Илья Кондратьев – олимпийцы, воспитанники наших спортивных школ, наши герои! Сегодня вручил спортсменам и их тренерам областные награды. Ребята, мы гордимся вами!

Напомним, в составе российской эстафеты Михаил Вековищев завоевал серебряную медаль.