Два калужских спортсмена получили награды от Путина
Во вторник, 11 августа, президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени награждены спортсмены из Калужской области: пловец Михаил Вековищев и волейболист Олег Стояновский.
Награды присуждены за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады в Токио.
Напомним, что воспитанник клуба «Обнинск» Олег Стояновский занял второе место в турнире по пляжному волейболу. Пловец Михаил Вековищев завоевал в Токио серебряную медаль. Воспитанник спортивной школы «Олимп» помог сборной России в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.
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