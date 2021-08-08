В Калужской области 200 спортсменов участвуют в мотокроссе на призы губернатора

В субботу и воскресенье, 7-8 августа, в селе Хотьково Думиничского района проходят международные соревнования по мотоциклетному спорту на Кубок губернатора Калужской области.

Мотокросс проводится ежегодно с 2008 года. В этом году он объединил около 200 спортсменов из 30 регионов страны, а также из Республики Беларусь.

Соревнования открывал губернатор Владислав Шапша. По его словам, в Калужской области многое делается для развития спорта. В конце августа свое 650-летие отметит столица региона – город Калуга. К этому событию будет приурочено открытие Дворца спорта с олимпийским бассейном и ледовой ареной. Глава региона особо отметил, что в череде спортивных состязаний, которые проходят на территории области, Кубок по мотоциклетному спорту, уже ставший традиционным, занимает значимое место.

По итогам первого дня соревнований золотым призером в классе «Элита» стал мастер спорта Артемий Назаров. Вместе с ним Кубок губернатора Калужской области отправится в подмосковный город Павловский Посад.

- Мы сегодня увидели потрясающий класс заездов спортсменов со всей страны, - заявил Владислав Шапша 7 августа. - Калужская область не первый раз принимает такие знаковые соревнования. Мы готовы продолжать эту традицию.

Кубок победителя.