Обнинские волейболистки выиграли финал первенства России
Турнир по пляжному волейболу, который собрал лучших спортсменов 2003-2004 годов рождения, завершился в Анапе.
Сборная Калужской области была составлена из игроков спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина и клуба «Обнинск».
В женской части соревнований участвовали 24 команды из 14 регионов России.
Триумфально провели турнир 17-летние Елизавета Губина и Арина Ряжнова. Наши девушки без поражений прошли весь соревновательный путь. В финале сегодня обнинские волейболистки переиграли команду из Московской области – 2:0 (21:15, 21:13).
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