Калужские волейболистки сыграют в матче за «золото» первенства России
Турнир по пляжному волейболу, который собрал лучших спортсменов 2003-2004 годов рождения, завершается в Анапе.
Сборная Калужской области составлена из игроков спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина и клуба «Обнинск». У девушек без поражений турнир прошли Елизавета Губина и Арина Ряжнова. Наши девушки в полуфинале победили игроков из Москвы.
Решающий матч первенства России пройдет в субботу, 7 августа. Обнинские волейболисты сыграют против сборной Московской области.
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