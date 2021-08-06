Калужские волейболистки сыграют в матче за «золото» первенства России

Турнир по пляжному волейболу, который собрал лучших спортсменов 2003-2004 годов рождения, завершается в Анапе.

Сборная Калужской области составлена из игроков спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина и клуба «Обнинск». У девушек без поражений турнир прошли Елизавета Губина и Арина Ряжнова. Наши девушки в полуфинале победили игроков из Москвы.

Решающий матч первенства России пройдет в субботу, 7 августа. Обнинские волейболисты сыграют против сборной Московской области.