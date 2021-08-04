Калужский волейболист сыграет в четвертьфинале Олимпиады днем 4 августа

На Олимпиаде в Токио завершается турнир по пляжному волейболу. В среду, 4 августа, станут известны все участники полуфиналов в мужских соревнованиях. В эту стадию турнира может попасть Олег Стояновский, представляющий Калужскую область. Он играет в паре с Вячеславом Красильниковым.

Россияне сыграют с немецкой парой Клеменс Виклер - Юлиус Толе. Интересно, что соперники встречались в финале чемпионата мира в Германии в 2019 году. Тогда воспитанник волейбольного клуба «Обнинск» Олег Стояновский стал самым молодым чемпионом мира в истории пляжного волейбола.

Четвертьфинальный матч Россия-Германия начнется в 15:00 по Москве. Трансляцию можно посмотреть в прямом эфире Первого канала.